Боец южной группировки войск Вооруженных сил (ВС) РФ с позывным Юган сумел в одиночку остановить малую группу Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая начала атаку на российские позиции на донецком направлении. Об этом сообщил 13 июля корреспондент РИА «Новости».

Командир подразделения, в котором служит боец, предположил, что украинские военные плохо прочитали карту и не разобрались, где они находятся. Это и помогло выиграть время Югану для контратаки.



Боец получил контузию из-за разрыва осколочно-гранатометного выстрела. Однако он сумел сменить позицию и открыть огонь, ранив одного из боевиков. По словам командира, второй боевик нарвался на минные заграждения, пытаясь скрыться с поля боя.



Юган лечится в госпитале. Он был мобилизован из Ханты-Мансийска и уже полгода воюет вместе со своими земляками, защищая окраины Донецка.

Ранее, 10 июля, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на донецком направлении силами подразделений южной группировки войск успешно отражены атаки ВСУ в районах Невельского, Водяного и Клещеевки Донецкой Народной Республики (ДНР). В ходе боевых действий было уничтожено до 275 украинских военнослужащих и иностранных наемников, а также один танк и четыре автомобиля.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.