МО Турции заявило о продолжении контактов с РФ и Украиной по зерновой сделке

Министерство обороны Турции продолжает контакты с Россией, Украиной и ООН по продлению зерновой сделки. Об этом 13 июля заявил руководитель пресс-службы ведомства Зеки Актюрк.

«Наши контакты с официальными лицами ООН, РФ и Украины относительно продления срока действия зерновой инициативы, который истекает 17 июля, продолжаются в координации с министерством иностранных дел», — сказал он телеканалу TRT Haber.

По его словам, с помощью более тысячи судов было вывезено около 33 млн т зерна из украинских портов на мировые рынки.

«Наша страна готова содействовать и продолжит предпринимать конструктивные инициативы в этом вопросе», — добавил Актюрк.

Источник телеканала также сообщил, что вся работа минобороны Турции сосредоточена только на продлении зерновой сделки.

Ранее, 12 июля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию вокруг зерновой сделки, срок действия которой истекает 17 июля.

5 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что оснований для продления сделки на данный момент нет, однако еще есть время для выполнения российской части договоренностей.

В тот же день глава МИД Турции Хакан Фидан отметил, что Анкара привержена идее продления зерновой сделки. По его словам, Турция смогла обеспечить переговоры по важнейшим темам.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Тогда же украинская делегация подписала соглашение с Турцией и международной организацией об экспорте зерна.