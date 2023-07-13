Жителей Омской области предупредили об ухудшении погоды

Грозы и град прогнозируют в Омской области в ближайшие дни. Жителей региона просят соблюдать осторожность при ухудшении погодных условий.

По данным Обь-Иртышского УГМС, сильные дожди ожидаются 14 и 15 июля. Местами может выпасть крупный град, скорость ветра увеличится до 25 м/с. Об этом сообщает ИА «Омскрегион». Температура воздуха 14 июля составит +28…+33 градуса, 15 июля похолодает до +19…+24 градусов.

Сотрудники МЧС просят омичей убрать с крыш, подоконников и балконов предметы, которые могут быть снесены порывами ветра. Автомобилистам рекомендовано оставлять машины вдали от линий электропередачи и деревьев. Во время сильного ветра следует укрываться в капитальных зданиях, в том числе в подъездах. Не стоит прятаться около стен домов и на остановках общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что в Курганской области зарегистрировали новый температурный рекорд. 12 июля воздух прогрелся до +40,7 градуса.