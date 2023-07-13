Суд в Иркутске арестовал подозреваемого в убийстве полуторагодовалого ребенка

Суд в Иркутской области отправил под стражу 20-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве полуторогодовалого ребенка своей сожительницы. Об этом в четверг, 13 июля, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

«По ходатайству следствия суд избрал обвиняемому в убийстве малолетнего меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 10 сентября 2023 года», — уточняется в сообщении.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). В ходе допроса обвиняемый сознался в убийстве. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.

Об убийстве ребенка из-за плача стало известно 12 июля. В одном из домов в поселке Куйтун был найден труп ребенка. Судмедэксперты установили, что смерть наступила из-за удушья, после чего полиция начала поиск убийцы.

По версии следствия, обвиняемый находился наедине с полуторогодовалым ребенком своей сожительницы и нанес ему несколько ударов по голове, а затем закрыл рукой рот и нос малолетнего. Ребенок скончался на месте от удушения.