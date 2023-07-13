Семилетняя девочка пострадала на турнике в парке Оренбуржья

Полиция проводит проверку по факту несчастного случая в детском лагере в Оренбургской области. Травмы получила семилетняя девочка.

Инцидент произошел на территории лагеря дневного пребывания в Гае. По данным РИА «Оренбуржье», девочка, находясь в лагере дневного пребывания, упала с турника в местном парке культуры и отдыха.

Пострадавшая была госпитализирована. У девочки диагностировали травму позвоночника.

В начале июля в детском лагере в Воронежской области зарегистрировали случаи острой кишечной инфекции среди детей. Один ребенок был госпитализирован, остальные находились на амбулаторном лечении. По предписанию Роспотребнадзора работа лагеря была приостановлена.