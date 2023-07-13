Дополнительные рейсы из Красноярска в Улан-Удэ пустят два перевозчика

Из Красноярска в Улан-Удэ запустят дополнительные рейсы. Их будут осуществлять две авиакомпании — «Аврора» и «Россия».

Новые вылеты по этому расписанию появятся с 21 июля. Отправиться из Красноярска в столицу Бурятии можно будет по понедельникам, пятницам и субботам.

Стоимость билетов в одну сторону начнется от 4,7 тыс. рублей, сообщает ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта столицы Красноярского края.

Ранее, 11 июля, сообщалось, что первый авиарейс Москва — Кутаиси российской авиакомпании Red Wings отменили из-за непогоды в западной части Грузии.

Грузинский телеканал Rustavi 2 передавал, что вечером 10 июля в аэропорту под нагрузкой воды обвалился фрагмент крыши.