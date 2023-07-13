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Вице-спикер Госдумы Даванков предложил признать многодетными семьи с двумя детьми

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В России многодетными семьями смогут считаться семьи с двумя детьми. Обращение с таким предложением вице-спикер ГД от фракции «Новые люди» Владислав Даванков 13 июля направил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.

«Прошу Вас поддержать наделение статусом многодетной семьи всех семей с двумя и более несовершеннолетними детьми в федеральном законодательстве», — сообщается в документе, копия которого имеется в распоряжении «РИА Новости».

По его словам, семьи с двумя детьми часто отказываются планировать еще детей из-за неспособности обеспечить их финансово. Он также подчеркнул, что количество в стране семей с тремя и более несовершеннолетними достаточно низкое.

Многодетной семьей в России на сегодняшний день считается семья, имеющая трех и более несовершеннолетних детей.

За каждого по потребностям: какие семьи теперь будут считаться многодетными
И ждать ли новых мер поддержки после принятия единых стандартов

Ранее, 7 июля, в пресс-службе Минтруда рассказали «Известиям», что региональные власти получат право самостоятельно расширять критерии для определения многодетных семей, несмотря на появление единого стандарта. Ведомство подготовило проект указа о едином подходе к определению статуса многодетности: его предлагают давать всем семьям, где воспитываются трое и более детей до 18 лет либо до 23 лет, если ребенок продолжает обучение по очной форме.

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