Краснов выразил заинтересованность в обмене опытом и лучшими наработками с Китаем

Генеральный прокурор России Игорь Краснов встретился с министром юстиции КНР Хэ Жуном. Об этом 13 июля сообщила Генпрокуратура РФ в Telegram.

«Игорь Краснов выразил заинтересованность в обмене опытом и лучшими наработками. Отдельно он отметил возможность развития сотрудничества в научно-образовательной сфере, по вопросам подготовки кадров и повышения квалификации работников», — говорится в сообщении.

Краснов рассказал, как Генпрокуратура России осуществляет высший надзор за исполнением законов в стране. Он также обратил внимание на схожие полномочия его ведомства и минюста Китая, в том числе по надзору за деятельностью пенитенциарных учреждений.

Ранее в этот день Краснов провел встречи с секретарем политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцином, а также с заместителем ЦК КПК по проверке дисциплины, замруководителя госкомитета КНР Фу Куем.

Днем ранее пресс-служба ведомства сообщила, что Генпрокуратура России и верховная народная прокуратура Китая утвердили программу сотрудничества на 2023–2024 годы. Документ был подписан по итогам встречи Краснова с китайским коллегой Ин Юном в рамках рабочего визита в Китай.