Популяцию камчатского краба восстановят в Приморском крае

В акваторию залива Петра Великого во Владивостоке выпустили более 30 тыс. особей мальков камчатского краба. Операцию провели сотрудники компании «Антей» и Национального научного центра морской биологии имени Жирмунского ДВО РАН.

Мальки были выращены на морской биологической станции «Запад» в рамках реализации научного проекта «Разработка современных подходов к созданию технологий устойчивого воспроизводства ценных морских гидробионтов».

Ученые пытаются разработать метод выращивания жизнестойкой молоди краба для восстановления его запаса, сообщил глава центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов ННЦМБ ДВО РАН Сергей Масленников, чьи слова приводит ИА PrimaMedia. Так, на дне каждого морского полигона специалисты установили специальные гидробиотехнические сооружения для создания максимально комфортных условий для выживаемости молоди.

Агентство отмечает, что это уже второй этап выпуска молоди камчатского краба в акваторию залива Петра Великого во Владивостоке. В прошлом году жить в море отправили 10 тыс. мальков.

Ранее сообщалось, что на Сахалине сотрудники пограничного управления ФСБ изъяли у двух мужчин свыше 100 особей камчатского краба. Предварительный ущерб от деятельности браконьеров оценивается более чем в 700 тыс. рублей.