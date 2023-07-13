Реклама
Прямой эфир
Мир
Краснов выразил заинтересованность в обмене опытом и лучшими наработками с Китаем
Армия
«Ростех» передал Минобороны РФ новую партию истребителей Су-35С
Общество
Комитет ГД одобрил поправку о введении серебряных медалей для выпускников
Общество
ОНК Москвы опровергла сообщения о нахождении Суровикина в «Матросской Тишине»
Общество
ФСБ задержала в Курской области передававших ВСУ сведения об объектах МО РФ
Экономика
Курс евро на бирже превысил 101 рубль
Общество
В Госдуме предложили отнести семьи с двумя детьми к многодетным
Недвижимость
В Москве выросло число новостроек с кладовками
Общество
В селе Шайдурихе ликвидировали открытое горение
Авто
На российский рынок вышел внедорожник Nissan X-Terra
Происшествия
Очевидцы сообщили о пожаре в районе Кунцевского рынка в Москве

В Амурской области отравились 17 воспитанников детсада «Золотая рыбка»

0
Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отравление зафиксировали у 17 малышей в детском саду «Золотая рыбка» в Амурской области. Об этом в четверг, 13 июля, сообщил источник «Известий».

«Получают амбулаторное лечение в поликлинике 17 детей, помещенных в стационар нет», — рассказал собеседник.

На сайте Роспотребнадзора по области сообщается, что 12 июля Райчихинским городским судом принято решение признать виновным руководство учреждения в совершении административного правонарушения и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 60 суток.

Причинами возникновения массового отравления, по мнению сотрудников управления, стали занос инфекции в учреждение ребенком, несоблюдение требований санитарного законодательства, а также несвоевременное информирование Роспотребнадзора о заболеваемости.

Эпидемиологическое расследование продолжается. Ситуация находится на контроле ведомства.

Ранее в этот же день в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Оренбургской области сообщили, что причиной массового заболевания детей, отравившихся йогуртом, в ряде детских садов Орска стал стафилококковый энтеротоксин А. Эпидемиологическая ситуация в дошкольных учреждениях возникла из-за хранения продукции при температуре выше +40 градусов.

«Полностью защитить детей от массовых отравлений не получится»
Инфекционист Иван Коновалов — о питании в детских лагерях и способах профилактики кишечных заболеваний

До этого, 11 июля минздрав по области сообщил, что в службу скорой помощи стали поступать звонки по поводу рвоты у детей, посещающих несколько детсадов города. Министр здравоохранения региона Татьяна Савинова отправилась на место со специалистами областной инфекционной больницы. Ситуацию на контроль взял губернатор региона.

12 июля мэрия Орска опубликовала сообщение, в котором подтвердилось, что причиной отравления стал йогурт локального производства. Органами Следственного комитета РФ по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по факту отравления детей в детских садах Орска по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023