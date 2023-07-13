В Амурской области отравились 17 воспитанников детсада «Золотая рыбка»

Отравление зафиксировали у 17 малышей в детском саду «Золотая рыбка» в Амурской области. Об этом в четверг, 13 июля, сообщил источник «Известий».

«Получают амбулаторное лечение в поликлинике 17 детей, помещенных в стационар нет», — рассказал собеседник.

На сайте Роспотребнадзора по области сообщается, что 12 июля Райчихинским городским судом принято решение признать виновным руководство учреждения в совершении административного правонарушения и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 60 суток.

Причинами возникновения массового отравления, по мнению сотрудников управления, стали занос инфекции в учреждение ребенком, несоблюдение требований санитарного законодательства, а также несвоевременное информирование Роспотребнадзора о заболеваемости.

Эпидемиологическое расследование продолжается. Ситуация находится на контроле ведомства.

Ранее в этот же день в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Оренбургской области сообщили, что причиной массового заболевания детей, отравившихся йогуртом, в ряде детских садов Орска стал стафилококковый энтеротоксин А. Эпидемиологическая ситуация в дошкольных учреждениях возникла из-за хранения продукции при температуре выше +40 градусов.

До этого, 11 июля минздрав по области сообщил, что в службу скорой помощи стали поступать звонки по поводу рвоты у детей, посещающих несколько детсадов города. Министр здравоохранения региона Татьяна Савинова отправилась на место со специалистами областной инфекционной больницы. Ситуацию на контроль взял губернатор региона.

12 июля мэрия Орска опубликовала сообщение, в котором подтвердилось, что причиной отравления стал йогурт локального производства. Органами Следственного комитета РФ по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по факту отравления детей в детских садах Орска по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).