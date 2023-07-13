Новый температурный рекорд зарегистрировали в Курганской области

Новый температурный рекорд зарегистрировали синоптики в Курганской области 12 июля. Воздух прогрелся до +40,7 градуса.

Прежний максимум для данной даты действовал с 2019 года, когда потеплело до +34,4 градуса. Это уже седьмой температурный рекорд с начала лета на территории Курганской области, пишет ИА «Ура.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Погода 45 — погода в Кургане».

Согласно прогнозам, жара сохранится в регионе 13 июля. На востоке Курганской области температура достигнет +37 градусов.

11 июля температурный рекорд был обновлен в Екатеринбурге. Воздух прогрелся до +40 градусов.