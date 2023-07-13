В селе Шайдурихе ликвидировали открытое горение

Открытое горение ликвидировано в селе Шайдурихе Свердловской области. Об этом 13 июля сообщили в МЧС России.

«Огнеборцы МЧС России продолжают работы по проливке, разборке конструкций. С воздуха пожар тушат самолет-амфибия Бе-200ЧС МЧС России и вертолеты Ми-8 спасательного ведомства и Минобороны. Авиацией МЧС России уже сброшено более 180 т воды», — сообщило ведомство в Telegram.

Всего пожар тушат 250 человек и 68 единиц техники. Для разведки обстановки используются беспилотники.

По данным «Известий», более 20 семей остались без крыши над головой.

«Это одна из центральных улиц села. Еще накануне здесь стояли жилые дома. Сейчас всё сгорело. Вместо них сплошное пепелище. Где-то догорают остатки деревянных построек. Только в этой части села жилья лишились больше 20 семей», — рассказала корреспондент Полина Ивина.

Пожар вспыхнул в лесу 12 июля, после чего перекинулся на дома в Шайдурихе. Быстрому распространению огня способствовала сухая и ветреная погода, порывы ветра местами достигали 27 м/с. Спасатели быстро организовали эвакуацию местных жителей. В лесах Невьянского городского округа до 21 июля ввели режим ЧС.

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал восстановить пострадавшие при пожаре дома.

13 июля в главном управлении МЧС по региону сообщили, что пожар в Шайдурихе уничтожил 41 дом. В 7:24 утра (05:24 по московскому времени) пожар был локализован на площади 4,1 тыс. кв. м.

По предварительным данным, одна женщина погибла в результате пожара в Шайдурихе. Еще два человека обратились за медицинской помощью. Один мужчина был госпитализирован с ожогами нижних конечностей, его состояние оценивается как удовлетворительное. Второй мужчина получил ожог кистей рук, помощь ему была оказана на месте, уточнили в департаменте.