Электрокар Evolute i-Sky стал доступен россиянам для предзаказа

Электромобиль Evolute i-Sky, собранный на липецком заводе «Моторинвест», стал доступен для предзаказа в России. Цена на кроссовер начинается от 3,99 млн рублей с учетом субсидии в рамках программ господдержки, сообщает 13 июля пресс-служба «Моторинвеста».

Evolute i-Sky — аналог китайского Dongfeng Forthing Thunder, представленного на автосалоне в Гуанчжоу в конце 2022 года. Габариты машины — 4600×1860×1680 мм при колесной базе 2715 мм.

Пиковая отдача электродвигателя Evolute i-Sky составляет 204 л.с. (340 Нм). Тяговая батарея емкостью 85,9 кВт·ч обеспечивает дальность хода на одном заряде 511 км (по циклу WLTC). Максимальная скорость кроссовера — 180 км/ч. Для различных условий эксплуатации предусмотрено несколько режимов движения: экономичный, комфортный и спортивный. Кроме того, в режиме «кемпинг» пользователи могут подключать внешние бытовые устройства для питания от электрокара через обычную розетку на 220 В.

Помимо этого i-Sky оснащен светодиодной оптикой с несколькими вариантами анимации при зарядке и приближении владельца. В число теплых опций для российского рынка входят подогрев передних и задних сидений, форсунки. Передние сиденья имеют регулировки с электроприводом: водительское настраивается в 10 различных направлениях, пассажирское — в четырех. Также кресло водителя оборудовано памятью настроек, вентиляцией и функцией точечного массажа.

Ранее, 11 июля, российская компания «Моторинвест» объявила о начале выпуска электрокара Evolute i-Jet на заводе в Липецкой области уже в августе.

По словам управляющего партнера «Моторинвеста» Андрея Резникова, помимо электрического кроссовера Evolute i-Jet в третьем квартале текущего года на российский рынок выйдет еще одна модель бренда ― семиместный минивэн i-Van.