С начала сезона больше 11,9 тыс. человек пострадали от укусов клещей в Удмуртии. В числе пострадавших — 2463 ребенка.

По данным Роспотребнадзора, в 52,6% случаев к медикам обращались жители Ижевска. 506 укусов зарегистрировано в Глазове, 433 случая — в Можге. Об этом сообщает ИА «Сусанин».

На исследование в лаборатории поступило почти 9 тыс. особей клещей. Вирус энцефалита обнаружен в 115 клещах. 40% особей оказались переносчиками боррелиоза.

Специалисты напоминают, что наиболее эффективным способом защиты от энцефалита является вакцинация. Прививки поставили больше 117,2 тыс. человек, в том числе 87,9 тыс. детей. Боррелиозом заболели 11 человек, у десяти человек диагностирован энцефалит.

С начала сезона в России от укусов клещей пострадали 353 тыс. человек. Отмечается, что это ниже среднемноголетних значений (370 тыс.).