ГД приняла закон об изменениях в Гражданском кодексе в связи с введением цифрового рубля

Госдума (ГД) рассмотрела в III чтении законопроект, который вносит изменения в Гражданский кодекс РФ в связи с внедрением в РФ цифрового рубля, и приняла соответствующий закон 13 июля.

Согласно документу, цифровой рубль будет относиться к объектам гражданских прав. Закрепляется возможность осуществления в стране расчетов новой валютой. Кроме того, указывается возможность срочной выдачи принадлежавших наследодателю цифровых рублей для осуществления расходов на его похороны.

«Цифровой рубль — это не только новая форма российской валюты, а своего рода эволюция финансовой системы. В связи с внедрением, по сути, новой платежной системы законодательство требует доработки. Важно, чтобы все произведенные расчеты были легитимными с точки зрения законодательства, и важно учесть даже переход средств по наследству, чтобы граждане не считали, что деньги в случае смерти родственника просто «исчезнут в интернете», — рассказал «Известиям» депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Он отметил, что россияне имеют право отразить в завещании, кому перейдут по наследству цифровые рубли.

«Очень важно, что содержание цифрового кошелька также сможет делиться между супругами в случае развода, что еще раз подчеркивает правомерность нововведений. Еще раз отмечу, что главное преимущество расчетов цифровыми рублями — отсутствие комиссий банков. Как известно, чем выше издержки на транзакции, тем выше растут цены. И это главная задача, которую цифровой рубль должен решить», — заключил Чаплин.

11 июля Госдума на заседании приняла закон о внедрении цифрового рубля. Он должен стать третьей формой валюты наравне с наличными и безналичными деньгами, которые хранятся на банковских счетах. Предполагается, что он будет располагаться в виде цифрового кода в электронном кошельке регулятора.

В тот же день директор по взаимодействию с государственными органами BitRiver Олег Огиенко рассказал «Известиям», что использование цифрового рубля, работающего на закрытом блокчейне, как минимум в процессе госзакупок и доведения средств до бюджетополучателей повысит прозрачность, скорость и эффективность таких операций.

6 июля первый заместитель председателя ЦБ России Ольга Скоробогатова в интервью Forbes рассказала, что россияне смогут платить цифровыми рублями уже к 2025–2027 годам. Ими можно будет оплачивать как покупки, так и услуги.