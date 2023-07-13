Пожар в уральской Шайдурихе сняли с воздуха

В селе Шайдуриха Свердловской области продолжается крупный пожар. 13 июля его кадры, снятые с воздуха, появились в распоряжении «Известий».

Огонь охватил жилые дома и хозяйственные постройки на одной из улиц населенного пункта, а также в других отдельных его местах. Пламя буквально уничтожило значительную часть села.

Пожар вспыхнул в лесу 12 июля, после чего перекинулся на дома в Шайдурихе. Быстрому распространению огня способствовала сухая и ветреная погода, порывы ветра местами достигали 27 м/с. Спасатели быстро организовали эвакуацию местных жителей. В лесах Невьянского городского округа до 21 июля ввели режим ЧС.

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал восстановить пострадавшие при пожаре дома.

13 июля в главном управлении МЧС по региону сообщили, что пожар в Шайдурихе уничтожил 41 дом. В 7:24 утра (05:24 по московскому времени) пожар был локализован на площади 4,1 тыс. кв. м.

По предварительным данным, одна женщина погибла в результате пожара в Шайдурихе. Еще два человека обратились за медицинской помощью. Один мужчина был госпитализирован с ожогами нижних конечностей, его состояние оценивается как удовлетворительное. Второй мужчина получил ожог кистей рук, помощь ему была оказана на месте, уточнили в департаменте.