Реклама
Прямой эфир
Общество
ОНК Москвы опровергла сообщения о нахождении Суровикина в «Матросской Тишине»
Общество
ФСБ задержала в Курской области передававших ВСУ сведения об объектах МО РФ
Экономика
Курс евро на бирже превысил 101 рубль
Общество
В Госдуме предложили отнести семьи с двумя детьми к многодетным
Мир
Лавров возложил на США вину за провал иранской ядерной сделки
Политика
В ГД выразили надежду на благоразумие США в вопросе передачи Украине F-16
Армия
ВС РФ отразили атаку ВСУ в Васильевском районе Запорожской области
Мир
Лавров назвал действия секретариата НАТО проявлением мании величия
Общество
СК РФ потребовал арестовать подозреваемого в убийстве экс-командира подлодки «Краснодар»
Происшествия
В Абхазии четвертый день ищут унесенную течением реки туристку из Москвы
Происшествия
Очевидцы сообщили о пожаре в районе Кунцевского рынка в Москве

Китов нарисуют на асфальте участники арт-батла на Камчатке

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Камчатская краевая детская библиотеке имени Виталия Кручины объявила арт-батл. Жителям Камчатки предлагают нарисовать мелом на асфальте китов или дельфинов, сфотографировать рисунок и опубликовать на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Обязательное условие — хештег #экоартбаттл41.

Арт-батл состоится с 17 по 21 июля. Голосование за лучший рисунок будет проходить на странице библиотеки, где выложат работы всех участников.

Имена победителей станут известны 24 июля. Авторов лучших рисунков ждут призы от библиотеки, сообщает ИА KamchatkaMedia.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023