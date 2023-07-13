Китов нарисуют на асфальте участники арт-батла на Камчатке

Камчатская краевая детская библиотеке имени Виталия Кручины объявила арт-батл. Жителям Камчатки предлагают нарисовать мелом на асфальте китов или дельфинов, сфотографировать рисунок и опубликовать на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Обязательное условие — хештег #экоартбаттл41.

Арт-батл состоится с 17 по 21 июля. Голосование за лучший рисунок будет проходить на странице библиотеки, где выложат работы всех участников.

Имена победителей станут известны 24 июля. Авторов лучших рисунков ждут призы от библиотеки, сообщает ИА KamchatkaMedia.