Реклама
Прямой эфир
Общество
ОНК Москвы опровергла сообщения о нахождении Суровикина в «Матросской Тишине»
Общество
ФСБ задержала в Курской области передававших ВСУ сведения об объектах МО РФ
Экономика
Курс евро на бирже превысил 101 рубль
Общество
В Госдуме предложили отнести семьи с двумя детьми к многодетным
Мир
Лавров возложил на США вину за провал иранской ядерной сделки
Политика
В ГД выразили надежду на благоразумие США в вопросе передачи Украине F-16
Армия
ВС РФ отразили атаку ВСУ в Васильевском районе Запорожской области
Мир
Лавров назвал действия секретариата НАТО проявлением мании величия
Общество
СК РФ потребовал арестовать подозреваемого в убийстве экс-командира подлодки «Краснодар»
Происшествия
В Абхазии четвертый день ищут унесенную течением реки туристку из Москвы
Происшествия
Очевидцы сообщили о пожаре в районе Кунцевского рынка в Москве

Женщина погибла при наезде грузовика на трассе в Самарской области

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Женщина погибла в результате ДТП с грузовиком и фургоном на трассе Самара — Бугуруслан в Самарской области. Потерпевшая успела оттолкнуть ребенка в сторону и спасти его.

Авария произошла на территории Кинельского района. По данным Госавтоинспекции, водитель грузовика Volvo, следовавший в направлении Самары, выехал на правую обочину и допустил наезд на фургон Hyundai. Транспортное средство сдвинулось вперед и сбило 34-летнюю женщину. При этом потерпевшая успела оттолкнуть ребенка, чтобы он не попал под автомобиль. Об этом сообщает «Урал56.Ру».

По словам очевидцев, женщину отбросило на противоположную сторону дороги. Она скончалась на месте.

Днем ранее в Приморском крае машина Toyota Mark II во время обгона столкнулась с машиной Nissan Note. Травмы получили дети четырех, семи и 15 лет. Пострадавшие были госпитализированы.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023