Женщина погибла при наезде грузовика на трассе в Самарской области

Женщина погибла в результате ДТП с грузовиком и фургоном на трассе Самара — Бугуруслан в Самарской области. Потерпевшая успела оттолкнуть ребенка в сторону и спасти его.

Авария произошла на территории Кинельского района. По данным Госавтоинспекции, водитель грузовика Volvo, следовавший в направлении Самары, выехал на правую обочину и допустил наезд на фургон Hyundai. Транспортное средство сдвинулось вперед и сбило 34-летнюю женщину. При этом потерпевшая успела оттолкнуть ребенка, чтобы он не попал под автомобиль. Об этом сообщает «Урал56.Ру».

По словам очевидцев, женщину отбросило на противоположную сторону дороги. Она скончалась на месте.

Днем ранее в Приморском крае машина Toyota Mark II во время обгона столкнулась с машиной Nissan Note. Травмы получили дети четырех, семи и 15 лет. Пострадавшие были госпитализированы.