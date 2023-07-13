Первая альпинистская экспедиция взойдет на хребет Больших порогов

Первую альпинистскую экспедицию организует федерация альпинизма и скалолазания Магаданской области при поддержке регионального Агентства по туризму и горнодобывающей компании ООО «Марс». Группа этим летом совершит восхождение на горный хребет Больших порогов.

В составе команды будут члены горного клуба «Управление альпинистских лагерей» и глава региональной федерации альпинизма и скалолазания Иван Кергин. Как пишет ИА MagadanMedia со ссылкой на пресс-службу Туристского информационного центра Магаданской области, клуб «УАЛ» является лидером в круглогодичном обучении альпинистов.

Участники экспедиции планируют после восхождения на вершины хребта именовать их в честь значимых событий — 70-летия Магаданской области и 100-летия российского альпинизма.

Кроме того, участники экспедиции преследуют и исследовательскую цель. Спортсмены планируют передать широкому кругу альпинистов сведения об уникальных и малоосвоенных районах Колымы, где альпинизм только зарождается.

Ранее сообщалось, что в Магадане выпустили новый путеводитель по Колыме. В него включены пешеходные, альпинистские, речные и исторические маршруты, а также автомобильные и морские путешествия.