СК РФ потребовал арестовать подозреваемого в убийстве экс-командира подлодки «Краснодар»

Следствие ходатайствует об аресте Сергея Денисенко, подозреваемого в убийстве бывшего командира подлодки «Краснодар» Станислава Ржицкого. Об этом 13 июля сообщил Следственный комитет России (СКР) в Telegram.

«С подозреваемым проведена проверка показаний на месте. Сегодня следствие ходатайствует об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Об убийстве Ржицкого стало известно 10 июля. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Председатель СКР Александр Бастрыкин взял расследование на контроль.

На следующий день Денисенко был задержан на съемной квартире в Туапсе. У него нашли пистолет с глушителем, с этим оружием эксперты будут сравнить пули и гильзы, найденные на месте убийства.

12 июля стало известно, что Денисенко признал вину. Он готовил преступление с декабря, снял жилье в Туапсе, где должен был отсидеться и спустя двое суток вылететь в Стамбул, билеты уже были куплены. Оттуда вместе с гражданской женой он планировал вылететь в Швейцарию. Женщина проходит по делу в качестве свидетеля.

Родители Ржицкого рассказали «Известиям» о последнем разговоре с ним, который состоялся 9 июля. По их словам, у сына было отличное настроение. Мать Ржицкого утверждает, что у него было много друзей и не было врагов.