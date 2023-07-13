В Абхазии четвертый день ищут унесенную течением реки туристку из Москвы

Спасатели четвертый день пытаются отыскать туристку из Москвы, которую унесло течением реки во время сильного ливня в Абхазии. Об этом в четверг, 13 июля, сообщила «РИА Новости» пресс-служба МЧС республики.

«Продолжаются поиски. Как будут результаты, мы сразу же об этом сообщим», — говорится в сообщении.

Трагедия произошла 10 июля в селе Алахадзы Гагрского района. По словам очевидцев, женщина переходила через маленький ручеек, когда уровень реки резко поднялся и ее смыло вместе с мостом.

Ранее, 9 июля, РЖД сообщили о приостановке в пути двух поездов из Сухума в Москву и Санкт-Петербург из-за сильного ливня. В результате был закрыт железнодорожный участок Гагра — Цандрипш в республике.

Кроме того, 9 июля «Абхазские железные дороги» (АЖД) сообщили, что в Абхазии приостановлено движение поездов из-за размыва железнодорожных путей после дождя. «Известия» показали кадры затопленных улиц.