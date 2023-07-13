Женщина заплатит сыну-подростку за удар его шваброй в ЕАО

Прокуратура Биробиджанского района защитила права 16-летнего подростка, которого избила мать. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Нанесение побоев».

Установлено, что в январе 33-летняя женщина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, во время конфликта с сыном-подростком ударила его деревянной шваброй по голове. В результате парню пришлось лечиться, сообщает ИА EAOMedia.

Суд назначил женщине наказание в виде двух месяцев исправительных работ с удержанием 5% в доход государства из зарплаты. Кроме того, в пользу подростка взыскана компенсация морального вреда.

Ранее в Новосибирской области подростка обвинили в убийстве топором родной дочери своих приемных родителей. Несовершеннолетнему грозит максимальный срок за тяжкое преступление, совершенное в его возрасте, — 10 лет колонии.