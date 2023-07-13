Спасатели не нашли пропавшего на реке Бикин под Хабаровском мужчину

В Хабаровском крае на реке Бикин в Бикинском районе завершены поиски пропавшего мужчины. Свидетели утверждают, что он утонул, но его тело так и не нашли.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону ИА AmurMedia рассказали, что по запросу полиции с 9 июля спасатели поисково-спасательного отряда села Ракитное искали мужчину на реке. Очевидцы рассказывали, что он утонул примерно в 100 м от железнодорожного моста во время купания.

Дно обследовала водолазная группа, спасатели осмотрели территорию ниже по течению по водной поверхности и по земле. Однако поиски оказались безрезультатны. По решению сотрудников отдела МВД по Бикинскому району операцию завершили.

Всего же с начала поисковых мероприятий спасатели совершили 21 водолазный спуск, обследовали около 15 тыс. кв. м дна реки и порядка 70 км береговой линии.

Ранее, 11 июля, сообщалось о пропаже в Пермском крае группы из 22 туристов, половина из которых были дети. Они должны были добраться до конечной точки 9 июля. Однако на связь к указанному дню не вышли. Позже их обнаружили. Участникам сплава оказалась не нужна помощь спасателей и медиков.