Пермский актер скончался в возрасте 20 лет

Студент Пермского государственного института культуры (ПГИК), актер театр «У моста» Семен Осокин-Портной скончался в возрасте 20 лет. Об этом 10 июля сообщил ПГИК на странице во «ВКонтакте».

«За три года учебы Семен проявил себя как одаренная личность с горячим сердцем и безупречной волей. Им были сыграны десятки ролей. У него были все качества, чтобы стать блестящим актером. Свою будущую профессию он воспринимал не как ремесло, а именно как работу Духа», — говорится в сообщении.

Осокин-Портной успел сыграть в таких спектаклях, как «Юнона и Авось», «Дракула», «Пролетая над гнездом кукушки», «Мастер и Маргарита» и других.

По данным портала 59.RU, Осокин-Портной утонул.