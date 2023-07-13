В МИЦ «Известия» расскажут об актуальных тенденциях летнего туристического сезона

14 июля в 12:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция на тему: «Текущая ситуация в туриндустрии: куда россияне поедут на отдых во второй половине лета?».

Как природные катаклизмы повлияли на туризм в Краснодарском крае? Какая помощь оказывается туристам в пострадавших от непогоды регионах? Какой эффект для отрасли даст отмена НДС для туроператоров? Как российские отельеры справляются с высоким турпотоком?

Участники:

Александр Осауленко, директор Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ»; вице-президент Российского союза туриндустрии;

Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма;

Наталия Осипова, исполнительный директор Альянса туристических агентств;

Сергей Ромашкин, вице-президент Ассоциации туроператоров России.

Для очной аккредитации в пресс-центр необходимо на почту press-center@iz.ru прислать Ф.И.О., название СМИ, серию и номер паспорта.

Важно: представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции онлайн при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту press-center@iz.ru Ф.И.О., название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлении паспорта.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.