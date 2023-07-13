Реклама
Прямой эфир
Общество
ОНК Москвы опровергла сообщения о нахождении Суровикина в «Матросской Тишине»
Общество
ФСБ задержала в Курской области передававших ВСУ сведения об объектах МО РФ
Экономика
Курс евро на бирже превысил 101 рубль
Общество
В Госдуме предложили отнести семьи с двумя детьми к многодетным
Мир
Лавров возложил на США вину за провал иранской ядерной сделки
Политика
В ГД выразили надежду на благоразумие США в вопросе передачи Украине F-16
Армия
ВС РФ отразили атаку ВСУ в Васильевском районе Запорожской области
Мир
Лавров назвал действия секретариата НАТО проявлением мании величия
Общество
СК РФ потребовал арестовать подозреваемого в убийстве экс-командира подлодки «Краснодар»
Происшествия
В Абхазии четвертый день ищут унесенную течением реки туристку из Москвы
Происшествия
Очевидцы сообщили о пожаре в районе Кунцевского рынка в Москве

В МИЦ «Известия» расскажут об актуальных тенденциях летнего туристического сезона

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

14 июля в 12:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция на тему: «Текущая ситуация в туриндустрии: куда россияне поедут на отдых во второй половине лета?».

Как природные катаклизмы повлияли на туризм в Краснодарском крае? Какая помощь оказывается туристам в пострадавших от непогоды регионах? Какой эффект для отрасли даст отмена НДС для туроператоров? Как российские отельеры справляются с высоким турпотоком?

Участники:

  • Александр Осауленко, директор Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ»; вице-президент Российского союза туриндустрии;
  • Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма;
  • Наталия Осипова, исполнительный директор Альянса туристических агентств;
  • Сергей Ромашкин, вице-президент Ассоциации туроператоров России.

Для очной аккредитации в пресс-центр необходимо на почту press-center@iz.ru прислать Ф.И.О., название СМИ, серию и номер паспорта.

Важно: представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции онлайн при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту press-center@iz.ru Ф.И.О., название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлении паспорта.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023