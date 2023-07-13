В МИЦ «Известия» расскажут об актуальных тенденциях летнего туристического сезона
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- В МИЦ «Известия» расскажут об актуальных тенденциях летнего туристического сезона
14 июля в 12:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция на тему: «Текущая ситуация в туриндустрии: куда россияне поедут на отдых во второй половине лета?».
Как природные катаклизмы повлияли на туризм в Краснодарском крае? Какая помощь оказывается туристам в пострадавших от непогоды регионах? Какой эффект для отрасли даст отмена НДС для туроператоров? Как российские отельеры справляются с высоким турпотоком?
Участники:
- Александр Осауленко, директор Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ»; вице-президент Российского союза туриндустрии;
- Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма;
- Наталия Осипова, исполнительный директор Альянса туристических агентств;
- Сергей Ромашкин, вице-президент Ассоциации туроператоров России.
Для очной аккредитации в пресс-центр необходимо на почту press-center@iz.ru прислать Ф.И.О., название СМИ, серию и номер паспорта.
Важно: представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции онлайн при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту press-center@iz.ru Ф.И.О., название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.
Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.
Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236
Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлении паспорта.
Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.