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ВС РФ отразили атаку ВСУ в Васильевском районе Запорожской области

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Вооруженные силы (ВС) РФ отбили атаку украинских формирований в Васильевском районе Запорожской области. Об этом в четверг, 13 июля, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Обстановка остается стабильно напряженной. Противник пытался прорвать оборону на участке Луговое — Малые Щербаки в Васильевском районе», — заявил он.

Основные усилия Вооруженные силы Украины (ВСУ) направили на расширение плацдарма около поселка Пятихатки. ВС РФ ударами артиллерии нанесли противнику огневое поражение, уточнил он.

«Потери у противника существенные, достичь своих целей ему не удается», — резюмировал Балицкий.

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Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил об успешном отражении группировкой восьми атак штурмовых групп ВСУ на соледаро-артемовском и александро-калиновском направлениях.

12 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что на донецком направлении группировка «Юг», авиация и артиллерия РФ отразили 30 атак ВСУ. За сутки ВС РФ уничтожили более 240 украинских военнослужащих, а также свыше 20 единиц боевой техники, уточнил он.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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