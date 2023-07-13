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В Подмосковье пройдет Музыкально-исторический фестиваль «Гуляй Город»

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Фото: Пресс-служба Музыкально-исторического фестиваля «Гуляй Город»
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29 и 30 июля 2023 года в селе Молоди городского округа Чехов Фонд Святителя Василия Великого совместно с Администрацией городского округа Чехов и при поддержке Фонда президентских грантов проведет музыкально-исторический фестиваль «Гуляй Город», посвященный Победе в Битве при Молодях. Прошедший впервые в 2022 году фестиваль, который собрал более 42 000 человек за один день проведения, показал высокую потребность российского общества в мероприятиях, пропагандирующих традиционные русские ценности и культуру.

В этом году фестиваль пройдет в 2-дневном формате с масштабной застройкой более 30 га с зонированием территории на историческую и современную. Выбор места проведения и даты проведения фестиваля основаны на историческом событии – Битве при Молодях, которая прошла с 29 июля по 2 августа 1572 года на территории современного городского округа Чехов в с. Молоди. Победа в битве позволила сохранить и укрепить российскую государственность, не утратить и пронести сквозь года культурную идентичность и традиционные ценности России.

Культурно-историческая программа фестиваля погрузит в атмосферу времён Руси XVI века. На исторической зоне участников фестиваля ждут: выступления фольклорных коллективов Московской области, театрализованная военно-историческая реконструкция Битвы при Молодях, в которой примут участие более 200 реконструкторов, 10 точек традиционных русских игр и забав (хороводы, плясовые веревочные игры, богатырская зона и другие), мастер-классы (ковка, литье, помол муки, приготовление пищи и другие), исторический лагерь реконструкторов, в котором воссозданы условия полевого быта XVI века, торговые ряды и ярмарка изделий дизайнеров и ремесленников, черпающих вдохновения в вековой истории России. Одним из самых масштабных элементов фестиваля станет кулачный стеношный бой – старинная русская народная забава, заключающаяся в кулачной схватке двух линий («стенок») между собой. Любители истории смогут насладиться лекциями и дискуссиями в зоне Лектория.

В современной зоне расположится ярмарка современных локальных брендов, фудкорт и основная сцена фестиваля, хедлайнерами которой 29 июля станут группа «Пелагея», Uma2rman и Полюшка, а 30 июля – группа «25/17», группа «Маша и Медведи», группа «Аффинаж» и Drummatix. Также на фестивале выступят: Vetkafolk, Поклад, KASHA, Deepfolk, CLEVER FOLK, фолк-группа «Венница», Миша Матвеев, Злата, VDOME и другие.*

Фестиваль станет отличной площадкой для знакомства детей с русской культурой – на территории предусмотрены детские исторические и современные аттракционы, мастер-классы, подвижные игры, конкурсы с призами и исторический квест с элементами ориентирования на местности. Работа иммерсивной зоны, мастер-классов, русских спортивных забав, ярмарки, аттракционов, лектория, фудкортов и санитарных зон предусмотрена с 10:00 до 22:00. Вход на фестиваль свободный по предварительной записи. На территории фестиваля оборудована парковочная зона, а также вблизи исторического поля Молодинской битвы находится ж/д станция «Молоди».

Фестиваль «Гуляй Город» позволит окунуться в народные традиции, прикоснуться к истории, познакомиться с современными артистами, дизайнерами, ремесленниками, насладиться концертной и развлекательной программами, а также провести насыщенные и познавательные выходные всей семьей. Главная задача фестиваля – сохранение, популяризация и укрепление традиционных ценностей, обеспечение их передачи от поколения к поколению и увековечивание памяти о победе в Молодинской битве и русского народа.

*В программе возможны изменения.

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