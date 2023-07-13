Более 130 населенных пунктов затопит при поднятии уровня воды в Амуре

У Хабаровска к концу июля уровень воды в реке Амур может подняться до 3,5 м. Под угрозой затопления в период летних паводков окажутся 134 населенных пункта с населением более 7,5 тыс. человек.

Об этом говорилось на заседании постоянно действующего оперативного штаба при Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС Хабаровского края.

Как уточняет ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону, во второй половине июля и начале августа на территории края возможно прохождение циклонов. Они окажут влияние на гидрологическую обстановку на местных реках.

Особенно интенсивными осадки обещают быть на территории южных и центральных районов края. Это приведет к повышению водности малых рек, которые выпадают в Амур. Кроме того, на характер прохождения паводка повлияет обстановка на территории Забайкальского края, Амурской области и ЕАО.

Ранее, 12 июля, сообщалось, что в Приморском крае в связи с ухудшением погоды объявили штормовое предупреждение. 15 июля в регионе ожидаются ливни и усиление ветра.