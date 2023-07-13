Выявлен возбудитель массового заболевания в детских садах Орска

Причиной массового заболевания детей в ряде детских садов Орска, которые отравились йогуртом, стал стафилококковый энтеротоксин А. Об этом 13 июля сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Оренбургской области.

«В биоматериале от заболевших детей, а также в йогурте, произведенном на Новотроицком молокозаводе, был обнаружен стафилококковый энтеротоксин А. Результат подтвержден Оболенским ФБУН «ГНЦ ПМБ» Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.

Уточняется, что эпидемическая ситуация возникла из-за грубого нарушения санитарно-эпидемиологических правил (хранение и транспортировка продукции при температуре выше +40 градусов).

«Вспышка заболевания локализована. Управлением Роспотребнадзора по Оренбургской области составлен протокол о приостановке деятельности предприятия, запрете выпуска и реализации молочной продукции. Поставки всей продукции с предприятия приостановлены как в социальные учреждения, так и в розничную сеть», — добавили в ведомстве.

Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается и находится на строгом контроле Службы, подытожили в управлении.

Вечером 11 июля минздрав Оренбургской области сообщил, что в службу скорой помощи стали поступать звонки по поводу рвоты у детей, посещающих несколько дошкольных учреждений города. Медицинскую службу города усилили, приготовили дополнительные койки для возможной госпитализации. Министр здравоохранения региона Татьяна Савинова отправилась на место со специалистами областной инфекционной больницы. Ситуацию на контроль взял губернатор региона.

12 июля мэрия Орска опубликовала сообщение, в котором подтвердилось, что причиной отравления стал йогурт локального производства. Власти города приняли решение временно приостановить деятельность предприятия и изъять из его оборота всю молочную продукцию для лабораторных исследований.

Органами Следственного комитета РФ по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по факту отравления детей в детских садах Орска по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).