Военные РФ пресекли попытки десантирования ВСУ в районе Антоновского моста

Военнослужащие группировки «Днепр» пресекли две попытки украинских военных десантироваться в районе Антоновского моста под Херсоном. Об этом в четверг, 13 июля, сообщил представитель оперативных служб региона.

«В результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» на херсонском направлении пресечены две попытки противника форсирования реки Днепр, в районах населенных пунктов Дачи и Антоновка. В результате огневого поражения уничтожено три быстроходные лодки и более 60 боевиков ВФУ (Вооруженных формирований Украины. — Ред.)», — приводит его слова «РИА Новости».

По его словам, войска РФ подавили под Херсоном две американские гаубицы М-777, расчеты и боекомплекты к ним. В результате 10 боевиков были уничтожены, трое получили ранения.

Ранее в тот день врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что попытки украинских войск высадиться на левый берег Днепра безуспешны. По его словам, противник продолжает переброски мелких групп в район Антоновского моста, но большая часть лодок уничтожается артиллерией еще на воде.

До этого, 1 июля, Сальдо заявил, что российские силы уничтожили группы ВСУ, укрывшиеся под Антоновским мостом, территория на левом берегу у переправы окончательно зачищена.

Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.