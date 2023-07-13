Лавров назвал действия секретариата НАТО проявлением мании величия

Мания величия проявляется во всех действиях секретариата НАТО, но перспектив у такой политики нет. Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Таким образом он отреагировал на информацию о том, что лидеры НАТО в коммюнике на саммите в Вильнюсе заявили, что углубление партнерства между РФ и КНР противоречит ценностям и интересам альянса.

«Это путь бесперспективный, это путь, который лишний раз подтверждает актуальность ставящейся нами сейчас вместе с многими партнерами задачи противодействия современным формам колониализма, противодействия попыткам гегемонии в мировых делах и противодействия прямому нарушению уже упоминавшегося принципа Устава ООН о необходимости уважать на практике, на деле суверенное равенство всех государств. Натовцы к этому явно не готовы, мания величия проявляется во всех действиях и руководства секретариата НАТО, и стран-членов по большому счету», — сказал он журналистам.

Главный научный сотрудник Центра политических исследований и прогнозов Института Китая и современной Азии РАН Владимир Портяков отметил, что НАТО не имеет никакого реального воздействия ни на Россию, ни на Китай, ни на российско-китайские отношения. Востоковед отметил, что у НАТО и российского-китайского союза действительно разные ценности, ведь Москва и Пекин выступают за сотрудничество без давления.

11 июля вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что отношения России и Китая достигли нового этапа, способствуя развитию обеих стран. Он отметил, что за всю историю дипотношений сотрудничество РФ и КНР является наилучшим.

Днем ранее состоялась встреча спикера Совфеда Валентины Матвиенко и председателя КНР Си Цзиньпина. Стороны поприветствовали друг друга на фоне флагов двух государств, а затем удалились на встречу. Во время переговоров спикер СФ передала председателю КНР послание от президента России Владимира Путина.