Генпрокурор РФ провел встречу с секретарем ЦК КПК Чэнь Вэньцином

Генпрокурор РФ Игорь Краснов провел встречи с секретарем политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцином, а также с заместителем ЦК КПК по проверке дисциплины, замруководителя госкомитета КНР Фу Куем. Об этом сообщил в четверг, 13 июля, корреспондент «Известий».

«Безусловно, в условиях глобального кризиса международной безопасности особую важность приобретает российско-китайское взаимодействие в различных форматах. Наши представители тесно работают и вырабатывают общие позиции на площадках ООН, БРИКС И АТЭС. Но особое значение мы придаем в рамках работы в ШОС», — сказал Краснов в ходе визита.

Накануне пресс-служба ведомства сообщила, что Генпрокуратура России и верховная народная прокуратура Китая утвердили программу сотрудничества на 2023–2024 годы. Документ был подписан по итогам встречи с китайским коллегой Ин Юном в рамках рабочего визита Краснова в Китай.

По словам главы российского надзорного ведомства, между Генпрокуратурой РФ и КНР реализовано уже пять программ сотрудничества.