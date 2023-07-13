На Кубани один человек погиб в результате наводнения

В Краснодарском крае один человек погиб в результате наводнения, вызванного сильными ливнями. Об этом сообщили 13 июля в экстренных службах.



«В результате дождевого паводка погиб один человек. Судьба четырех человек по-прежнему не известна», — цитирует ТАСС источник в экстренных службах региона.

В результате подтоплений в Туапсинском районе без вести пропали четверо человек, в том числе один несовершеннолетний. По факту исчезновения возбуждено уголовное дело. Пропавших людей ищут в акватории Черного моря и вдоль прибрежной линии.

В ночь на 12 июля на Кубани выпало три месячные нормы осадков — более 280 мм. Последствия подтопления ликвидировали 300 человек и 50 единиц техники. В нескольких поселениях Туапсинского района ввели режим ЧС из-за сильных ливней. Из подтопленных домов эвакуировали население.