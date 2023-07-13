Тело женщины нашли на месте пожара в Шайдурихе Свердловской области

По предварительным данным, один человек погиб в результате пожара в деревне Шайдуриха Свердловской области. Об этом в четверг, 13 июля, сообщил департамент информационной политики региона в своем Telegram-канале.

«По оперативным данным, на месте ЧП была обнаружена погибшая», — говорится в сообщении.

Кроме того, два человека обратились за медицинской помощью. Один мужчина был госпитализирован с ожогами нижних конечностей, его состояние оценивается как удовлетворительное. Второй мужчина получил ожог кистей рук, помощь ему была оказана на месте, уточнили в департаменте.

Пожар вспыхнул в лесу 12 июля, после чего перекинулся на дома в селе. Быстрому распространению огня способствовала сухая и ветреная погода, порывы ветра местами достигали 27 м/с. Спасатели быстро организовали эвакуацию местных жителей. В лесах Невьянского городского округа до 21 июля ввели режим ЧС.

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал восстановить пострадавшие при пожаре дома.

13 июля в главном управлении МЧС по региону сообщили, что пожар в Шайдурихе уничтожил 41 дом. В 7:24 утра (05:24 по московскому времени) пожар был локализован на площади 4,1 тыс. кв. м.