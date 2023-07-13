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Жители горящего села Шайдуриха рассказали о последствиях пожара

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В селе Шайдуриха Свердловской области спасатели продолжают тушить масштабный пожар, который перебросился в населенный пункт из леса. О последствиях пожара «Известиям» 13 июля рассказали местные жители.

На данный момент известно, что огонь уничтожил 41 дом. В тринадцати из них люди жили на постоянной основе, остальные — дачи или земельные участки с пристройками. В департаменте информационной политики Свердловской области утром сообщили, что в пожаре погиб один человек.

«Уже многие улицы сгорели. Люди, которые здесь постоянно жили, которые наживали своим трудом, у них ни домов нету, ничего. А там, та улица, которая сгорела, жители там местные, постоянные, которые здесь жили. У многих единственное жилье», — поделилась жительница Невьянска Наталья.

Глава Невьянского городского округа Александр Берчук сообщил, что пожарная опасность в Шайдурихе была зафиксирована 13 июля. До этого огонь бушевал лишь в лесах, на расстоянии 7 км от села.

«С улицы Озерная пошло. Лесной пожар обошел озеро Таватуй с двух сторон — с восточной и западной», — сказал он.

Местных жителей оперативно оповестили о происходящем и вывели на край села. Оттуда им предложили уехать в пункт временного размещения в ДК Невьянска, но практически все остались у родственников.

В Шайдурихе кроме пожара добавилась еще одна проблема: в селе отключили электричество, а дома работают на скважинах. В результате воды у жителей почти не осталось.

«В бочках была набрана (вода) для полива. Отсюда всё таскаем. У дома две бочки уже пустые, потому что рядом угол дома начал загораться, отец тушил. А что делать? Отстаиваем свои дома», — поделилась еще одна жительница Невьянска Валентина.

В селе уже работают 137 спасателей и задействованы 46 единиц спецтехники. Сообщалось, что тушить огонь прибудет авиация: вертолеты Ми-8 МЧС России и Минобороны, а также самолет-амфибия БЕ-200 ЧС.

Вместе с тем в Шайдурихе дежурит полиция, чтобы в селе не активизировались мародеры. Также сотрудники Министерства общественной безопасности формируют списки пострадавших жилых помещений.

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Глава Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал восстановить пострадавшие при пожаре дома.

Пожар вспыхнул в лесу 12 июля, после чего перекинулся на дома в селе. Быстрому распространению огня способствовала сухая и ветреная погода, порывы ветра местами достигали 27 м/с. Спасатели быстро организовали эвакуацию местных жителей. В лесах Невьянского городского округа до 21 июля ввели режим ЧС. По состоянию на 7:24 утра (05:24 по мск) 13 июля пожар удалось локализовать на площади 4,1 тыс. кв. м.

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