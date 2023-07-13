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Главы МИД России и Индии обсудили экономику и Украину на полях саммита АСЕАН

Глава МИД Индии Джайшанкар: обсудили с Лавровым двусторонние экономические вопросы
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Фото: REUTERS/Pool/BAY ISMOYO
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его индийский коллега Субраманьям Джайшанкар провели двустороннюю встречу на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Джакарте. Об этом в четверг, 13 июля, сообщил Джайшанкар в своем Twitter.

«Обсудили двусторонние экономические вопросы, а также вопросы, касающиеся конфликта на Украине», — уточнил он.

Ежегодные министерские мероприятия по линии АСЕАН пройдут 12–14 июля в столице Индонезии Джакарте. В ассоциацию входят Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Лаос, Мьянма, Камбоджа.

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Россию на саммите представляет глава МИД РФ. Он прибыл в Джакарту 12 июля. У министра иностранных дел плотный и насыщенный график на эти дни, уточнили во внешнеполитическом ведомстве.

13 июля, открывая второй день саммита, Лавров подчеркнул, что Россию и страны АСЕАН объединяет твердая приверженность формированию более справедливого и демократичного многополярного мироустройства, опирающегося на принципы устава ООН. Министр также указал на хорошие перспективы сотрудничества в сферах продовольственной и энергетической безопасности, высокотехнологичных отраслях, сфере образования.

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