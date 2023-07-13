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Умерла актриса из сериала «Каменская» Лариса Маршалова
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Умерла актриса из сериала «Каменская» Лариса Маршалова

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Фото: teatrkinoaktera.by
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Актриса театра и кино Лариса Маршалова, сыгравшая в сериалах «Каменская» и «Псевдоним «Албанец»», умерла на 45-м году жизни. Об этом в среду, 12 июля, сообщил белорусский Театр-студия Киноактера на своем сайте.

«Она была талантлива… Это дар, которого мы не увидим и не почувствуем, потому что актриса театра и кино Лариса Маршалова ушла из жизни. И мы прощаемся с ней. Скорбим и прощаемся», — говорится в сообщении.

Маршалова работала в труппе театра-студии с 2001 года. Свою творческую деятельность она начала с небольших ролей, однако сразу смогла показать глубину характера и профессионализм, говорится на сайте.

На счету актрисы более 100 ролей в кино и сериалах российского и белорусского производства. Среди ее киноработ — «Каменская», «Мужчины не плачут», «Псевдоним «Албанец»», «Воскресенье в женской бане», «Ищу тебя» и многие другие.

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