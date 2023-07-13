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Украинские беженцы шокировали европейцев отъездом на родину в отпуск
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Украинские беженцы шокировали европейцев отъездом на родину в отпуск

Hlavné správy: беженцы массово едут из Чехии на Украину в отпуск
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic
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В Европе шокированы решением украинских беженцев отправиться на родину в отпуск. Об этом 11 июля написали в статье в чешском издании Hlavné správy.

В материале сказано, что билеты из Чехии на Украину распроданы до середины августа. По словам автора, основная масса украинцев едет туда с целью отдохнуть.

«Может, это удивляет только меня, но я что-то никогда в жизни не слышал, чтобы кто-то ездил отдохнуть в зону боевых действий», — комментирует решение беженцев словацкий политик Марек Курта.

Он поставил под сомнение факт того, что находящиеся в Европе украинцы являются беженцами, поскольку он не понимает, как можно называть военными беженцами тех, кто едет «отдыхать» в страну, из которой бежал.

Также политика возмутило то, что украинцы едут отдыхать на Украину на пособия, которые они получают в Чехии в качестве беженцев.

В статье уточняется, что в данный момент в Чехии находится около 320 тыс. украинских беженцев.

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До этого, 8 июля, в Финляндии пожаловались на нежелание украинских беженцев работать. Финское издание Yle отмечает, что граждане Украины не хотят потерять свои пособия, поэтому не отправляются на сезонные работы.

Страны Европы начали размещать на своих территориях украинских беженцев с начала проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой она объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне участившихся обстрелов ЛДНР со стороны Украины.

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