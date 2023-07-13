В Иркутской области возбудили дело об убийстве полуторагодовалого ребенка

В Иркутской области было возбуждено дело об убийстве полуторагодовалого ребенка из-за плача. Об этом в четверг, 13 июля, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

«По версии следствия, утром 10 июля в одном из домов в поселке Куйтун Куйтунского района Иркутской области фигурант, находясь наедине с полуторогодовалым ребенком своей сожительницы, из-за плача нанес ему несколько ударов, а затем закрыл рукой рот и нос малолетнего, который скончался на месте от удушения», — говорится в сообщении ведомства.

В ходе допроса обвиняемый сознался в убийстве. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

Следователи следственного отдела совместно с сотрудниками полиции устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

Расследование продолжается.

Об убийстве ребенка из-за плача стало известно ранее, 12 июля. В одном из домов в поселке Куйтун был найден труп ребенка. Судмедэксперты установили, что смерть наступила из-за удушья, после чего полиция начала поиск убийцы.