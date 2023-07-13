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СК начал проверку после столкновения воздушного шара с ЛЭП в Липецкой области

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Фото: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ
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Следственный отдел на транспорте начал доследственную проверку по факту столкновения воздушного шара с линиями электропередачи (ЛЭП). Об этом в четверг, 13 июля, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«Следователем проведен осмотр места происшествия, организован комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в заявлении ведомства в Telegram-канале.

Инцидент произошел вечером 12 июля в районе села Казинка Грязинского района Липецкой области. В корзине, повисшей на проводах, находились пять человек. Чтобы спустить всех на землю, ЛЭП пришлось обесточить.

Силами МЧС РФ пассажиры и пилот были сняты с воздушного шара, никто не пострадал.

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