Шахта «Листвяжная» в Кузбассе возобновила свою работу после аварии 2021 года

Шахта «Листвяжная» приступила к горным работам по добыче угля после аварии, которая случилась в 2021 году. Об этом в четверг, 13 июля, сообщили в пресс-службе холдинга «СДС-Уголь».

«Возобновление добычи угля — важный шаг для нашего предприятия. Весь коллектив «Листвяжной» приложил максимум усилий, чтобы лава 824 и в целом шахта соответствовали всем требованиям промбезопасности», — приводятся на сайте организации слова ее директора Виктора Ануфриева.

В пресс-службе отметили, что специалисты научного центра «ВостНИИ» проанализировали проветривание и противопожарную защиту шахты, а также провели профилактические мероприятия, обеспечивающие пожаробезопасность при ведении очистных работ.

В рамках проверки «Листвяжной» перед началом работы была получена высокая оценка пылевзрывобезопасности шахты, состояние дегазационной сети и установок и обеспеченность запасными выходами горных выработок. Программа развития горных работ шахты на 2023 год согласована в установленном порядке.

Работы шахты «Листвяжной» были остановлены в ноябре 2021 года после аварии, в результате которой погиб 51 человек, еще 58 были госпитализированы. Всего на тот момент под землей находились 285 человек. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

14 сентября 2022 года завершилось техническое расследование причин аварии на шахте. По заключению комиссии Ростехнадзора, происшествие было обусловлено следующими факторами: загазированием лавы из-за отсутствия необходимого количества воздуха; работой электрооборудования во взрывоопасной атмосфере; аппаратным и программным вмешательством в работу газоаналитической системы.

Уже 16 сентября представители шахты «Листвяжная» в Кузбассе направили в Роснедра новый проект по разработке месторождения угля, необходимый для возобновления добычи на предприятии. После этого в ноябре того же года он был согласован.

5 апреля 2023 года в пресс-службе холдинга «СДС-Уголь» сообщили, что работы шахты «Листвяжная» возобновляются. Отмечалось, что работники начали проходку конвейерного штрека 825, что необходимо для ввода в эксплуатацию новой лавы 824.