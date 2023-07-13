Valeurs Actuelles узнал о полученном Елисейским дворцом письме с пальцем

Письмо с отрезанным человеческим пальцем пришло в Елисейский дворец. Об этом пишет в среду, 12 июля, газета Valeurs Actuelles.

По данным источника издания в службе безопасности, была установлена личность владельца пальца. Соответствующая процедура идентификация проводится в случае стихийных бедствий, уточнил он.

Корреспондентская служба Елисейского дворца получила письмо с пальцем в период между 9 и 10 июля. Газете удалось выяснить, что полиция побывала на месте происшествия и изъяла палец.

Елисейский дворец не комментирует произошедшее.

Письмо пришло в преддверии национального праздника Дня взятия Бастилии, он традиционно отмечается 14 июля.

Ранее, 12 апреля. источник «Известий» сообщал, что французское посольство в Москве получило посылку с костями. Они лежали в белом пакете с подписью «Почта России». В качестве отправителя указали продюсера Пьетро Нотарианни из Италии, который умер в 2006 году. В диппредставительстве отказались комментировать эту информацию.

До этого, в декабре 2022 года, в посольство Франции в Москве пришла посылка с двумя банками, в которых были мертвая мышь и паук. Груз не прошел проверку на сканере, после чего на место вызвали полицию.