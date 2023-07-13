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Дети массово отравились в детском саду в Амурской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Амурской области в детском саду №16 «Золотая рыбка» сразу у 17 детей были выявлены признаки отравления. Об этом в среду, 12 июля, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) России.

«Специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения санитарного законодательства: отсутствие необходимых чистящих средств, москитных сеток, несоблюдение требований к дезинфекции игрушек и другие», — говорится в сообщении ведомства.

Суд признал детский сад виновным в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ч.1 ст. 6.3 КоАП РФ) и назначил наказание в виде приостановки деятельности сроком на 60 суток.

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Вечером 11 июля минздрав Оренбургской области сообщил, что в службу скорой помощи стали поступать звонки по поводу рвоты у детей, посещающих несколько дошкольных учреждений города. Медицинскую службу города усилили, приготовили дополнительные койки для возможной госпитализации. Министр здравоохранения региона Татьяна Савинова отправилась на место со специалистами областной инфекционной больницы. Ситуацию на контроль взял губернатор региона.

Позднее, 12 июля, мэрия Орска опубликовала сообщение, в котором подтвердилось, что причиной отравления стал йогурт локального производства. Власти города приняли решение временно приостановить деятельность предприятия и изъять из его оборота всю молочную продукцию для лабораторных исследований.

Также стало известно, что органами Следственного комитета РФ по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по факту отравления детей в детских садах Орска по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

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