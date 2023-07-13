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Илон Маск создал компанию xAI для разработок в области искусственного интеллекта

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Американский предприниматель Илон Маск в среду, 12 июля, объявил о создании компании, которая будет заниматься вопросами искусственного интеллекта.

«Объявляю о создании xAI, чтобы понять реальность», — написал он в своем Twitter-аккаунте.

Одновременно с заявлением начал работу сайт компании x.ai. Там уточнили, что в команду компании войдут бывшие сотрудники Google, Microsoft, а также других компаний из технологической сферы.

Подробнее о xAI Маск расскажет в пятницу, 14 июля, во время трансляции в Twitter Spaces.

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Ранее, 18 апреля, стало известно, что американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск заявил о намерении создать собственный чат-бот на замену ChatGPT. Он планирует представить искусственный интеллект (ИИ), который попытается «понять природу Вселенной». Тогда же Маск уже зарегистрировал компанию по изучению и разработке ИИ.

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