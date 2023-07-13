Во ВНИИ ГОЧС предупредили о вероятности крупных пожаров на Дальнем Востоке

Дефицит осадков и усиление порывов ветра скоростью более 18 метров в секунду на территории пяти регионов Дальнего Востока могут привести к возникновению крупных очагов природных пожаров. Об этом заявили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

«По прогнозным данным, на западе Чукотского автономного округа, юге Магаданской области, центральной и западной части Республики Саха (Якутия), а также на севере Хабаровского и Забайкальского краев ожидается дефицит осадков и усиление ветровой нагрузки с порывами ветра выше 18 метров в секунду», — говорится в сообщении от 10 июля.

Похожий сценарий ученые ВНИИ ГОЧС прогнозируют для отдельных районов Омской и Новосибирской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, юга Уральского и Приволжского федеральных округов, в Астраханской, Ростовской и Мурманской областях.

Ранее, 10 июля, ученые ВНИИ ГОЧС сообщали, что аномальная жара в четырех федеральных округах может стать причиной деформации железнодорожного полотна. Речь идет о южных регионах Уральского федерального округа, а также о Башкирии, Омской, Томской, Новосибирской, Оренбургской и Астраханской областях.