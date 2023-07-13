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ВФУ выпустили 21 снаряд по Донецку за два часа

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Фото: TASS/EPA
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Вооруженные формирования Украины (ВФУ) выпустили по Донецку после полуночи 21 снаряд. Об этом в четверг, 13 июля, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00:35 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 мм», — говорится в Telegram-канале СЦКК.

Позже под обстрел попал Куйбышевский район Донецка — по нему в 01:05 выпустили шесть аналогичных снарядов. После этого украинские боевики еще дважды обстреляли оба района: в 01:35 и 02:20 было выпущено по пять снарядов натовского калибра 155 мм.

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Ранее, 12 июля, сообщалось, что ВФУ обстреляли два района Донецка. В 02:50 националисты выпустили пять снарядов калибром 155 мм по Куйбышевскому и Киевскому районам.

До этого, 11 июля, стало известно, что во время обстрела вооруженными силами Украины села Луговое в Запорожской области был ранен мирный житель. У пострадавшего диагностировали слепое осколочное ранение грудной клетки и перелом ребер.

В тот же день ВСУ обстреляли город Токмак. Украинские военные использовали кассетные боеприпасы. Попадания зафиксировали в районе птицефабрики и на выезде из города в сторону Васильевки.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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