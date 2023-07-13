Первое издание «Хоббита» продали за £10 тыс

Первое издание «Хоббита», найденное в благотворительном магазине Данди, продано за £10 тыс. Об этом в среду, 12 июля, сообщает издание The Guardian.

Книгу, которая является одним из первых 1,5 тыс. экземпляров, напечатанных в 1937 году и содержит иллюстрации Джона Толкина, обнаружили в подсобном помещении магазина Cancer Research UK. Данная организация занимается сбором пожертвований на исследования рака.

Так как в данном магазине не может продаваться ничего дороже £5, «Хоббита» выставили на продажу на eBay, где она заработала на благотворительность более £10 тыс.

«Подобные пожертвования помогают финансировать исследования по спасению жизней по всей Великобритании», — сказал менеджер британского супермаркета Cancer Research Адам Карсли, который и обнаружил книгу.

Ранее, 6 июля, стало известно о продаже школьной формы Гарри Поттера за $101 тыс. на аукционе Propstore в Калифорнии. Эту одежду на съемках второй части фильма надевал британский актер Дэниел Рэдклифф. Костюм был продан гораздо выше изначальной цены в $75 тыс. В комплект входят темно-серая мантия с гербом волшебного факультета Гриффиндор, белая хлопковая рубашка, свитер, брюки, туфли и круглые очки.