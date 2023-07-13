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В Ленобласти ликвидировали пожар на производственной базе
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В Ленобласти ликвидировали пожар на производственной базе

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Фото: t.me/mediacenterv1
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На производственной базе «Рыжики» во Всеволожском районе Ленинградской области произошел пожар с угрозой взрыва. Об этом в четверг, 13 июля, сообщило главное управление МЧС по региону.

По данным телеканала «78», загоревшийся ангар был размером 10 на 30 м. Тушение пожара осложнялось тем, что рядом с очагом находился газифицированный объект, который мог в любой момент взорваться.

В настоящее время пожарные ликвидировали возгорание. По предварительной информации регионального ГУ МЧС, горели пластиковые изделия на площади 300 кв. м. Пострадавших нет.

Ранее, 12 июля, ликвидировали пожар на территории производства окиси этилена и гликолей «СИБУР-Нефтехим» в Дзержинске Нижегородской области. Сообщалось, что в результате пожара погибших и пострадавших нет, угроза взрыва отсутствует.

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