Синоптики спрогнозировали в Москве умеренный дождь в четверг

Облачно, местами умеренный дождь и до 17 градусов тепла — такая погода ожидает жителей столицы в четверг, 13 июля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +15…+17 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +12.

В Московской области днем ожидается от +13 до +18 градусов, ночью — не ниже +9.

Прогнозируется западный и северо-западный ветер со скоростью 7–12 м/c.

Атмосферное давление — 741 мм ртутного столба.

Ранее, 9 июля, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на предстоящей неделе в Московский регион придет рекордное похолодание. По его данным, Москва и область окажутся в «арктическом мешке» из-за тыла циклона, куда будут прорываться облака и осенний холод.

При этом Тишковец отметил, что к концу недели лето вернет свои позиции. В выходные температура воздуха войдет в свое климатическое русло: днем в воскресенье прогнозируется от +21 до +26 градусов.