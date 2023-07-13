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Грузовик врезался в автомобиль дорожных работ на МКАД

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Фото: Департамент транспорта Москвы
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Грузовик столкнулся со стоящим автомобилем дорожных работ на МКАД. Об этом в четверг, 13 июля, сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы.

«На внешней стороне 57-го км МКАД произошло столкновение грузового автомобиля со стоящим автомобилем дорожных работ. На месте работают оперативные службы города», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Детали произошедшего, а также информация о пострадавших выясняются.

Дептранс предлагает водителям выбирать пути объезда, так как в настоящий момент движение на этом участке дороги осуществляется по двум полосам из пяти.

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Ранее, 12 июля, в Московской области на Волоколамском шоссе водитель грузовика Volvo протаранил сразу девять автомобилей. В ГУ МВД отметили, что в результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

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